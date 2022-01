Com língua igual chicote, Natália chama Bárbara de “arrogante” e “prepotente”

A historinha de “Pipocas juntos venceremos” já foi com Deus…

É impressionante que no primeiro dia, os Pipocas gritaram aos quatro ventos no BBB22: “Não votamos em Pipocas, somos unidos, uhu”. No terceiro dia, já temos Pipocas rachados e já planejando se votar, tá?

Foto: Reprodução

Natália, com língua igual chicote, e Lucas, o da piscadinha, estavam já falando do comportamento da coleguinha Bárbara. E usaram palavras “admiráveis” para falar sobre a moça: sem sal, não tem carisma, prepotente, patricinha e arrogante. Que carinhoso né?

Natália acha que tem moral pra flr que a Bárbara é esnobe, arrogante e que não tem humildade? Aaah não, isso é dms pra mim! 😪 #BBB22 #BBB



pic.twitter.com/bS5MAuqaGO — Wallyson Novaes 🐼 (@wallysonnovaes) January 20, 2022

Além disso, os dois estavam esperando o Big Fone tocar a espera da mensagem “tirar imunidade de alguém” e tirar da modelo. É mole? E ainda falaram que Rodrigo, o galã, se afastou deles por causa da catarinense. E mais: segundo a dupla, Pedro Scooby está voando ou se fazendo de sonso muito bem.

Foto: Reprodução

O Lucas e a Natalia tão no jardim esperando o big fone tocar e o Lucas sonhando em ser “tire a imunidade de alguém” e eles tirarem da barbara #BBB22 pic.twitter.com/msMtS9rMlJ — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) January 20, 2022

E do outro lado da casa, Rodrigo comentou que votaria em Lucas por ele ser o mais distante da casa, mas que por enquanto, evitará votar em Pipocas.

