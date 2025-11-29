Natal nos Vinhedos estreia com 35 experiências luxuosas e transforma o Vale em um espetáculo enogastronômico

Evento reúne vinícolas, restaurantes e artistas em uma programação gratuita que celebra o Natal com música, gastronomia autoral e o charme incomparável do Vale dos Vinhedos.

Quando o Vale dos Vinhedos acende suas luzes, meu amor, não é simplesmente Natal: é temporada oficial do glamour, da sofisticação e da cultura que só a rota do vinho mais charmosa do Brasil consegue entregar. Começa nesta sexta-feira (28), em Bento Gonçalves, a quarta edição do Natal nos Vinhedos, reunindo mais de 35 experiências enogastronômicas, shows gratuitos e uma programação que se estende até 13 de dezembro.

Além da força da enogastronomia, o Natal nos Vinhedos recebe uma programação artística que impulsiona a atmosfera natalina montada no lugar. Crédito: Rodi Goulart

Os parreirais iluminados se tornam cenário para encontros, degustações, cardápios especiais e performances artísticas que unem a magia natalina ao terroir que fez o Vale entrar para o mapa do turismo mundial de luxo. Vinícolas, cafés, restaurantes e lojas se preparam para um fluxo intenso de visitantes em busca do espírito natalino elevado ao mais alto nível — o nível onde se brinda com espumante gelado e horizonte de parreiral.

Mais de 35 estabelecimentos oferecem experiências exclusivas que traduzem o melhor da região. Vinhos premiados, pratos autorais, produtos locais, degustações temáticas e menus pensados especialmente para o evento transformam a programação em uma verdadeira rota sensorial.

Quarta edição do evento, no Vale dos Vinhedos, se estenderá até o dia 13 de dezembro. Crédito: Rodi Goulart

Instalados em tendas às margens da RS-444, em frente à vinícola Miolo, os expositores apresentam rótulos, sabores e marcas que celebram a identidade do Vale. É uma viagem pelo paladar e pela elegância.

A cada sexta e sábado, artistas regionais e nacionais comandam a trilha sonora das noites do Vale. Entre os destaques desta edição estão Dirceu Pastori, Tholl, Guri de Uruguaiana e Ragazzi dei Monti, além da esperada apresentação da Família Lima.

Performances de teatro, corais, sopros e espetáculos natalinos completam o cenário — tudo gratuito, ao ar livre, para quem quiser mergulhar na atmosfera de festa com a classe que só o sul sabe entregar

Neste ano, mais de 35 estabelecimentos, entre vinícolas, restaurantes e cafés estão participando. Crédito: Rodi Goulart

Para facilitar a vida do público — que se veste para brindar, não para enfrentar trânsito — a organização oferece transfer gratuito a partir da vinícola Aurora, com horários contínuos entre 18h e 23h.

Há ainda rotas especiais via Via Trento e estacionamento limitado na Miolo, garantindo conforto e circulação tranquila durante o evento.

Mais de 30 expositores participam da festa, entre eles:

Cooperativa Vinícola Aurora

Famiglia Valduga

Maison Forestier

Vinícola Miolo

Wine Garden

Banrisul Consórcio

Bento Gonçalves

Boutique Lidio Carraro, Sabrage Jardim, Vinícola Pizzato, Vinho Creps, Casa Ottone, Casa Della Mastela, Pipas Terroir, Felicitá, Giordani Gastronomia e muitos outros nomes que fazem o Vale pulsar tradição e contemporaneidade.

Natal nos Vinhedos reúne mais de 35 experiências enogastronômicas. Crédito: Rodi Goulart

Monte Belo do Sul

Adega Giovanni Tasca, Bello Sapore, Ristorante Nonna Metilde, Vinícola Seis Mãos, entre outros.

Santa Tereza

Restaurante da Fofa, Sabores de Santa, Vinícola Berra & Corbellini e mais.