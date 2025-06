“Não fui expulso de casa”, afirmou Zé Felipe após sair da mansão que dividia com Virginia

Gente, estou aqui me arrumando para ir tomar aquele brunch maravilhoso do Copacabana Palace com alguns amigos, quando recebo uma mensagem de uma amiga minha de Goiânia falando sobre o Zé Felipe.

Após anunciar o fim de seu casamento com Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe deixou a mansão que dividia com a influenciadora e os três filhos. Mas ele fez questão de esclarecer que a ex-mulher não pediu para que ele saísse em momento algum e foi ele mesmo que decidiu se mudar e arrumar uma casa nova para chamar de sua.

“Vocês estão perguntando: ‘Zé, você tá onde?’. Eu tô em casa, pô. Tô em casa”, falou ele, nos stories de seu Instagram, na noite desta sexta-feira (6). “Mais uma vez, não teve briga com a Virginia. Eu já arrumei uma casa, que graças a Deus, dá uns 300 metros da nossa casa aqui.”

Nos vídeos, ele fez um pequeno tour do novo lar, mas sem revelar muito. Além disso, Zé Felipe destacou que a prioridade dele e da ex-mulher agora é o bem-estar dos filhos. “Eu acho que o mais importante é blindar as Marias e o José para eles não sentirem nada disso, até porque eles não têm culpa, e são a maior bênção da minha vida, da vida da Virginia.”

“E não teve briga, sabe? Tudo que a gente construiu nesses cinco anos foi juntos, e a maior bênção, como já falei, [são] nossos filhos. E é sem briga e é uma convivência que é para sempre, independentemente de estar juntos ou não”, ressaltou ele.

“Pai e mãe é para sempre, então é isso. O papel do homem é sair de casa, nunca que eu ia tirar minhas filhas da rotina delas, o José da rotina dele. Graças a Deus, tá tudo certo, de verdade mesmo”, repetiu o cantor.

“Não fui expulso de casa, não, partiu de mim, a Virginia nem comentou, não falou nada disso. Partiu de mim, e eu acho que vai ser o melhor a ser feito mesmo. E é isso”, disse ele. “O que fica é o respeito, é a amizade, e as nossas bênçãos que são nossos filhos, né? O futuro a Deus pertence. Vamos pra cima!”