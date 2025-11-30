Não é a primeira vez! Duas influenciadoras já denunciaram o Calvo do Campari por ameaças e violência psicológica

Amigas, estou aqui tomando uma água de coco no meu quiosque de estimação aqui em São Conrado, quando vou dar uma olhada nos meus grupos de Whatsapp e todos eles falam sobre o mesmo assunto: a prisão do Calvo do Campari, logo depois, uma amiga minha do Morumbi me mandou um áudio comentando que essa não foi a primeira vez que o influenciador é acusado de violência contra a mulher.

Tudo começou no final de fevereiro, quando Thiago, dono do perfil Manual Red Pill Brasil, viralizou com um vídeo em que exemplifica suposta manipulação de uma mulher que oferece cerveja a um homem que bebe Campari – foi daí que ele ganhou o apelido “Coach do Campari” ou “Calvo do Campari”. Logo, esse trecho do podcast viralizou nas redes e aflorou a discussão sobre masculinidade frágil, além de memes e sátiras.

Então, a humorista e atriz Livia La Gatto compartilhou um vídeo onde, sem citar nomes, ironizava falas misóginas (de ódio a mulheres) dos “coaches da masculinidade”. Ela relatou que ele passou a ameaçá-la por mensagens privadas exigindo que a humorista retirasse o vídeo das redes sociais ou receberia “processo ou bala”

De acordo com o comunicado oficial do MP- SP, ele também enviou mensagens com ameaças para Bruna Volpim após ela ter feito uma publicação. Ela afirmou que também recebeu uma mensagem dele dizendo para a cantora parar “de falar merda”.

No dia 9 de novembro de 2023, a Justiça de São Paulo suspendeu o processo contra Thiago Schutz, conhecido como “Calvo do Campari” durante o julgamento. Além disso, o Ministério público apoiou a suspensão, mas, também reconheceu que a atriz Lívia La Gatto e a cantora Bruna Volpi foram ameaçadas pelo réu.