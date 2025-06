Nando Cunha anuncia pausa na carreira após ser diagnosticado com depressão

Gente, estou aqui no restaurante Gero do Fasano com uns minis canapés e tomando um espumante, enquanto aguardo o meu risoto de frutos do mar. Quando uma das minhas fofoqueiras me mandou uma mensagem comentando sobre o Nando Cunha.

O ator comunicou em suas redes sociais avisou que vai ficar temporariamente afastados dos palcos e da TV após ser diagnosticado com depressão. Ele estava em cartaz com a peça O Dia em que Raptaram o Papa, no Rio de Janeiro e afirmou que fará uma pausa na carreira para poder focar em sua saúde mental e fazer um tratamento adequado.

“Decidi me afastar do espetáculo para cuidar da minha saúde mental. A arte tem o poder de salvar o espectador, mas nem sempre quem está no no ofício de representar”, afirmou ele, em nota.

“O artista sobe ao palco com uma parte de si, enquanto a outra luta para esconder a dor”, complementou. “Depressão é coisa séria, não é frescura, não é escolha, não é fraqueza. Por isso, resolvi buscar ajuda e cuidar da minha mental”, finalizou, antes de agradecer aos colegas de elenco pela generosidade e compreensão.