Fernanda Terra, do Casamento às Cegas, compartilha cliques do nascimento do primeiro filho

Nanda noivou com Mack David em outubro de 2021 e já recebe os frutos da relação

Acho que nem a própria Nanda imaginava que sua vida viraria de cabeça para baixo a partir de fevereiro de 2020, com o ‘Casamento às Cegas’. Fernanda Terra se deu bem com um partidão pra lá de especial, Mack David, e podemos já ver os frutos do casal que deu à luz ao seu primeiro filho, Ben. Através de uma publicação feita hoje (01) nós conhecemos o rostinho da fofura do casal.

A mãe ainda completou na legenda: “Estamos ainda em êxtase, Ben quis ser apressadinho e já está em nossos braços! Mais uma vez, assim como a nossa história de amor, a certeza que nada está sob nosso controle, planos devem existir, mas leveza em respeitar que nem sempre eles serão exatamente como o planejado”.

“Ben chegou com 37 semanas, 2.540kg e 45cm. No dia 31/05 às 23:16. Um ser humaninho tão pequetitico e grandioso ao mesmo tempo! Mudou nossas vidas! Quanto amor, quantos desafios… estamos gratos por termos sido escolhidos pelo BEN”, escreveu a mãe dando detalhes sobre o filho caçula.

Caiu um cisco no meu olho, ou eu estou chorando de emoção? Ai meu Deus, que amorzinho, explosão de doçura em um momento tão especial.