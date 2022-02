Naiara dispara para Natália: “você está sendo debochada”

A cantora avisou que se a sister continuar assim, não vai aguentar por muito tempo

O cafezinho das comadres esfriou, Brasil! Após a formação de paredão, na área externa, as comadres [Natália, Naiara, Jessilane e Lina] conversavam sobre o jogo e a cantora pediu as amigas para dormirem cedo na festa de quarta-feira, pois pode ser Prova do Líder de resistência. Natália a rebateu dizendo que ela sentiu que o recado era para ela e Nai não gostou da forma como Natália a respondeu: “Você ‘tá sendo debochada e se não percebeu, você está nos atacando”, disparou.

A sister negou e disse que era o jeito dela de falar sério, mas como Naiara de Fátima Azevedo está sempre com o bolo pronto, deu o aviso: “Se a Natália não mudar esse jeito dela a gente vai começar se desentender, porque eu não dou conta de conviver não. Você é uma pessoa maravilhosa, mas da mesma forma que me atinge você falar assim comigo, eu também vejo você falar assim com as pessoas e ainda pior”. E ainda continuou dizendo que a estava aconselhando, porque gosta dela.

Será que a aliança vai com Deus? Veremos…