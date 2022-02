Naiara aconselha Jessilane diz: “Eu entendo que a língua é a arma mais perigosa que existe”

As duas ainda comentaram a insatisfação que estão sentindo com Natália: “estou de saco cheio”

Após o ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (7), e tantas placas terem sido dadas a Arthur Aguiar e Douglas, a sister Jessilane percebeu que o problema está sendo ela. Afinal de contas, entregou o jogo de Lina para DG e pareceu que o ator a usou; e ao contar para casa que Arthur queria combinar votos com ela, fez uma má fama dele como ameaçador.

Ao chorar e dizer que estava arrependida, a cantora dos cinquenta reais a aconselhou a ficar mais quieta e a tomar cuidado com o que diz. E principalmente, que ela está sendo assistida por milhares de pessoas que pensam diferente dela e, dependendo do lugar que ela atingir no coração das pessoas que pensam diferente dela, pode pôr fim no seu sonho.

A Naiara deu conselhos pra comadre Jessi #BBB22pic.twitter.com/H8Q4N7ouws — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 8, 2022

Ainda durante a conversa, a cantora e a bióloga comentaram a insatisfação que estão sentindo pelas patadas que Natália está dando em ambas. Inclusive, Naiara disparou: “estou de saco cheio. Ela não sabe ouvir, ela não quer ouvir, ela quer machucar” e concluiu dizendo que irá se afastar.

No quarto, ela continuou falando sobre a especialista em unhas: “Uma hora ou outra vou mandar ela pra puta que pariu. As coisas que eu engulo dela aqui eu não engulo de ninguém lá fora […] Não é abandonar, tem hora que cansa. Todo dia ter que ouvir ‘amiga, me desculpa, tô errada’. Errar é uma coisa, mas todo dia a mesma coisa”. Ixi, parece que o clima das comadres fez o cafezinho entornar…