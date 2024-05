Na Europa, Juliette pede doações para o Rio Grande do Sul: “Muito Importante”

Juliette usou a sua potência internacional para alertar a todos sobre a situação do Rio Grande do Sul. A cantora deu uma entrevista para o programa “Casa Feliz”, do canal português SIC, nesta quinta-feira, 09, e pediu por doações para o estado brasileiro.

“Quero falar uma coisa muito importante aqui… Agora, o Brasil está passando por uma situação muito complicada no Rio Grande do Sul. Já há uma mobilização em Portugal arrecadando doações. Estou tentando entender a melhor forma possível”, começou ela.

Em seguida, ela afirma que está em busca de um avião para levar doações do país português para o Brasil: “Inclusive estou tentando um avião para levar as doações de Portugal ao Brasil. A gente precisa muito. Não tenho informação certa agora, mas vão lá no meu Instagram, que vou postar sobre onde doar, o que doar e como doar e estou procurando um avião. Se alguém tiver, fala comigo”, ressaltou. “Acho importante falar aqui porque estou aqui e o meu povo está comigo”, finalizou.