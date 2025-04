Na ânsia de ser influencer/artista, Duda Guerra se queima na mídia

Assessoria sem tato, família que gerencia mal a carreira, isso já é mais que manjado no meio dos influencers e artistas brasileiros, mas parece que a “doce” Duda Guerra por pura ingenuidade tem pago um preço alto por namorar o bom partido e educado, Benicio Huck.

Por exemplo, ter gravado a casa da sogrinha Angélica sem consentimento, lembrando que a família Huck é bastante discreta e recolhida quando estão fora do ar.

Pelo visto, mostrar uma bolsa jeans cafona (de 20 mil) não foi suficiente, o staff da meiga influencer de 16 anos revolveu arrumar confusão com a equipe de Valmir Moratelli da lendária e suntuosa Revista Veja, que é considerado o jornalista do momento devido a luz que devolveu a coluna Gente da Veja (desde a saída do competente João Baptista Jr. a coluna não tinha tantos refletores assim).

Convidada pela coluna GENTE (Veja) para uma entrevista por vídeo-chamada, Duda apareceu acompanhada das assessoras Ana Paula Flemming Brito e Rafaela Adri e de sua mãe Viviane Guerra, que não deixaram a menina responder praticamente nada, tentando controlar o tempo todo quais seria os temas que ela falaria.

Seu relacionamento com Benício Huck, por exemplo, Duda só poderia comentar sobre isso, após contar como cresceu na internet. Com a conversa bruscamente interrompida, a coluna resolveu dar uma segunda chance para a influenciadora. Só que, dessa vez, ela apareceu com uma assessora jurídica. Parece que o receio de desagradar os sogros de Duda é tão grande, que a sua equipe está passando dos limites no quesito bom senso.