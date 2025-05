Murilo Benício revela que o fim de seu casamento com Giovanna Antonelli teve um momento conturbado

Gente, estou aqui no meu sofá caçando algo para assistir no meu Globoplay, quando recebo uma mensagem no meu grupo de fofoqueiras sobre o Murilo Benício.

Parece que o ator relembrou de um sufoco que viveu na época em que estava se separando da Giovanna Antonelli. Apesar de ter uma boa relação de amizade com a mãe de seu filho Pietro atualmente, ele admitiu ter vivido poucas e boas antes de voltar a ficar solteiro.

“A gente teve litígio. Existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer separar. Então teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis”, contou ele em participação no videocast Alt Tabet, do Canal UOL.

“Eu e a Giovanna é uma história que vem de ‘O Clone’ e as pessoas gostam de ver a gente juntos porque é um amor que deu certo. Então é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação]”.

Murilo ressaltou que além da boa relação com Giovanna, a amizade deles foi essencial para a criação do herdeiro, Pietro. “Uma psicóloga falou: ‘se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor’. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então, principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]”, relembra.