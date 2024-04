Mulher morre ao ter o corpo incendiado pelo ex marido em estação de trem da Zona Oeste do RJ 

Gente, acabei de receber aqui no meu Whatsapp que uma mulher teve seu corpo incendiado pelo seu ex-marido em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na zona oeste do Rio. A informação foi confirmada por familiares. Michele Pinto, tinha 39 anos e trabalhava como enfermeira, ela havia sido atacada pelo ex na última segunda (8), porque ele não aceitava o fim do casamento que aconteceu há um mês e na tarde desta quarta-feira (10), ela veio á óbito depois de passar dois dias internada em estado grave.

Os familiares da vítima disseram que o autor do crime é Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, ex-marido de Michele, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele a atacou na plataforma do trem e fugiu pelos trilhos. Segundo a Polícia Civil, Edmilson teria se jogado da Ponte Rio-Niterói logo após o crime e morreu.

De acordo com um primo de Michele, ele cometeu o crime pouco depois que a moça deixou a filha dos dois na casa da mãe dele. O casal estava separado há mais de um mês. Em outro episódio, o homem já tinha invadido a casa de Michele e quebrado móveis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Michele para o Hospital Rocha Faria, onde ela passou por uma cirurgia de emergência. O quadro era grave. No dia seguinte, ela foi transferida para o Hospital Pedro II, que fica em Santa Cruz e é especialista em queimaduras, mas infelizmente, ela não resistiu. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).