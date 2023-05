Mulher agride chefe e auxiliar de cozinha de restaurante no Rio

Juliana de Almeida Cezar Machado aparece no vídeo dizendo que é desembargadora, mas é psicóloga e agrediu os funcionários do restaurante localizado no Museu do Amanhã

No Twitter não se fala em outra coisa se não a mulher que agrediu o chefe e o auxiliar de cozinha do restaurante localizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Juliana de Almeida Cezar Machado chega a dizer que é desembargadora, mas é psicóloga e faz diversos insultos homofóbicos.

Caso LAMENTÁVEL de homofobia no Rio! Uma psicóloga, se passando por desembargadora, agrediu uma chefe e um auxiliar de cozinha no restaurante do Museu do Amanhã. Além da agressão física, a criminosa também praticou homofobia contra os funcionários. pic.twitter.com/Rn1v0we8Sz — Everton Gomes (@evertongomesrj) May 30, 2023

“Eu vou denunciar essa ***. Eu sou desembargadora, sua *** e vou trazer a polícia aqui para fechar essa ***. Pode trazer! Eu sou desembargadora! Você tá ***! Seu viado. Você é ***! Sua *** de ***”, diz ela.

A chef, Izabela Duarte, relata que ela estava nervosa desde a sua chegada no restaurante, quando estava discutindo com seus pais. “Foi no momento que ela se sentiu contrariada e acabou também me agredindo verbalmente, falando coisas de cunho preconceituoso”, conta a chef ao G1.

“Me acertou a taça do vinho, estilhaçou no meu braço. E aí teve algumas escoriações. Meu braço começou a sangrar”, relata a chefe. “Ela atingiu meu lábio, bateu no rosto, me arranhou no braço, na mão, e aí eu me afastei um pouco da situação justamente para não me exaltar mais. E depois a polícia chegou, ela continuou cometendo crimes homofóbicos”, diz Henrique Lixa, auxiliar de cozinha.