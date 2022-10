Mulher Abacaxi volta a detonar Moranguinho: ‘Fruta venenosa e podre’

Marcela Porto acredita que Ellen Cardoso deveria aconselhar os peões de A Fazenda e não colocar mais lenha na fogueira.

Marcela Porto, que ficou conhecida como Mulher Abacaxi, não está gostando nada de Ellen Cardoso, a Moranguinho, em “A Fazenda 14”. Ela acredita até que a esposa de Naldo está prejudicando a imagem das mulheres frutas.

Sonsa. Fruta podre e venenosa. Eu não tinha nada contra ela, pois só a vi uma vez, fui falar com ela, mas ela não me deu muito papo. Agora tenho. Ela é só uma soldada obediente da Deolane. Não tem sua própria história e está prejudicando a nossa imagem de mulher fruta em rede nacional”, acredita a caminhoneira.

Ela diz que Moranguinho por ter 41 anos deveria agir diferente. “Ainda mais na idade dela, que já é uma mulher madura. Tudo bem que é um jogo ou melhor um reality, mas não uma coisa demoníaca e feia como ela está colocando ou piorando as coisas, sonsa sem personalidade e pau mandado de Deolane”, continuou.

Crédito Foto Allan BERTOZZI

Marcela pontua que Moranguinho deveria ser menos seletiva. ‘Ela só aponta os erros do grupo dos outros. Os do dela finge que não vê. Ela deveria aconselhar os peões e não colocar mais lenha na fogueira. Estou muito decepcionada com ela”, finaliza.

Atualmente dona de uma frota de caminhões, a empresária fez sucesso como Mulher Abacaxi e chegou a cantar em um DVD da Furacão 2000.