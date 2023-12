Motorista que atropelou Kayly Brito quer se candidatar a vereador do RJ

Mas genteee , eu recebi uma nota agora que me deixou até sem reação aqui. Vocês se lembram do Diones da Silva Coelho? Ele é aquele motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito , em setembro de 2023 . Lembraram, agora?

Pois bem, ele revelou neste sábado (2), que pretende se candidatar a vereador na cidade do Rio de Janeiro . Ele falou sobre isso ao responder uma caixinha de perguntas em seu Instagram, onde possui mais de 180 mil seguidores.

“Por que você não se candidata para vereador? Honesto já sabemos que é. Tem o voto daqui de casa!” , disparou uma seguidora. Diones então, revelou que tem planos de entrar para a política nas próximas eleições.

“Sim, pretendo vir candidato nessa próxima eleição no Rio de Janeiro. É algo que já venho conversando com algumas pessoas influentes, em off, né!? Mais para frente isso vai ser formalizado”, afirmou ele.

O motorista acrescentou: “Creio que tem muita coisa boa pra ser feita, para agregar pra gente que precisa. Muitas áreas que precisam ser melhoradas, pessoas que precisam ter voz e serem atendidas. Então, sim, eu pretendo. Mais para frente falarei mais sobre o assunto, quando estiver mais concreto”, ressaltou ele.