Morre o violinista de Gusttavo Lima, o gaúcho Douglas Mendes

Gente, estou aqui me arrumando para ir na minha casinha amada de Botafogo, o Mãe Joana, para curtir aquele sambinha com os meus amigos. Quando minha amiga me manda um print que me deixou completamente sem reação.

Acontece que o violinista do Gusttavo Lima, Douglas Mendes, de morreu neste último sábado (7) em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo o portal Zero Hora, o músico gaúcho tinha 36 anos e lutava contra um câncer desde o ano passado, agravado por complicações renais. Até o momento, a causa da morte não foi revelada.

Os grandes destaques de Douglas no mundo da música foi sua participação na gravação ao vivo do álbum O Embaixador The Legacy, do Gusttavo Lima, que foi lançado em 2021. Em seu perfil do Instagram, o músico chegou a compartilhar a performance da canção De Menina para Mulher, parte do projeto feito durante a pandemia.

Além do sertanejo, o violinista também já trabalhou com Lauana Prado e as bandas Rainha Musical, Banda Corpo e Alma, Pérola Negra e Sétimo Sentido.

A Prefeitura de Encruzilhada do Sul decretou três dias de luto oficial do município em reconhecimento à relevância de Douglas para a cultura local. O Decreto nº 3.903/2025 foi publicado neste último sábado (7) em consideração à “notável façanha de ser considerado o violinista mais rápido do Brasil, seu imenso e inigualável talento artístico, a extrema relevância na propagação e representação de Encruzilhada do Sul pelo Brasil e pelo exterior e a amável e carismática figura que lutou bravamente pela vida”