Kátia Flávia
Kátia Flávia

Morre Mauri, da dupla Maurício e Mauri, após acidente devastador no Paraná

Cantor de 55 anos não resistiu a uma colisão frontal na PR-340 após mal súbito do motorista da van que o levava para casa

Kátia Flávia

07/12/2025 19h04

517677171 18494085157070242 5013282069704509837 n

Mauri, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo (7). Foto: reprodução/Instagram

Madrinhas e padrinhos da comoção nacional, prepara o coração porque a história é pesada e documentada. Mauri Lima, da dupla Maurício e Mauri e irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu na tarde deste domingo depois de um acidente brutal na PR-340, entre Castro e Telêmaco Borba, no Paraná. O Brasil parou de respirar por três segundos e ainda está tentando voltar ao normal.

574507756 1505578530676175 5402578843691232159 n
Mauri formava uma dupla sertaneja ao lado de outro irmão, Maurício, há 35 anos. Foto: reprodução/Instagram

Mauri voltava de um show realizado em Curitiba na noite anterior. Ele estava em uma van particular, ocupando um dos assentos traseiros, acompanhando o retorno da equipe. Por volta das 14h, o motorista da van sofreu um mal súbito e perdeu completamente o controle do veículo. A van atravessou a pista, invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta carregada, segundo as primeiras informações repassadas por equipes de resgate.

O impacto foi tão violento que Mauri ficou preso nas ferragens e morreu ainda no local, antes mesmo da chegada completa da equipe médica. A Polícia Rodoviária Estadual confirmou que o motorista da van foi socorrido com vida, mas em estado grave. A carreta, por sua vez, teve danos extensos, e o motorista não sofreu ferimentos graves.

591143905 18544767808036386 5081102538645051850 n
A dupla Chitãozinho e Xororó divulgou uma nota sobre o ocorrido. Foto: reprodução/Instagram

Mauri tinha 55 anos, era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna e era tio de Sandy e Junior. Cresceu nos bastidores da música enquanto a família inteira construía o império sertanejo que encantou gerações. Com o irmão Maurício, formou a dupla que ganhou espaço nos anos 80, revezando baixo, backing, estrada e suor, sempre sustentando o show enquanto o país aprendia a cantar junto.

587400497 18520251352070242 3852407135416770790 n
Mauri morreu em acidente de carro no Paraná. Foto: reprodução/Instagram

Hoje, o sertanejo está desmontado. A família está em choque. Os fãs estão atordoados. E nós aqui, simplesmente passados com a forma abrupta, violenta e injusta com que o destino decidiu virar a página.

