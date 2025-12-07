Morre Mauri, da dupla Maurício e Mauri, após acidente devastador no Paraná

Madrinhas e padrinhos da comoção nacional, prepara o coração porque a história é pesada e documentada. Mauri Lima, da dupla Maurício e Mauri e irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu na tarde deste domingo depois de um acidente brutal na PR-340, entre Castro e Telêmaco Borba, no Paraná. O Brasil parou de respirar por três segundos e ainda está tentando voltar ao normal.
Mauri voltava de um show realizado em Curitiba na noite anterior. Ele estava em uma van particular, ocupando um dos assentos traseiros, acompanhando o retorno da equipe. Por volta das 14h, o motorista da van sofreu um mal súbito e perdeu completamente o controle do veículo. A van atravessou a pista, invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta carregada, segundo as primeiras informações repassadas por equipes de resgate.
O impacto foi tão violento que Mauri ficou preso nas ferragens e morreu ainda no local, antes mesmo da chegada completa da equipe médica. A Polícia Rodoviária Estadual confirmou que o motorista da van foi socorrido com vida, mas em estado grave. A carreta, por sua vez, teve danos extensos, e o motorista não sofreu ferimentos graves.
Mauri tinha 55 anos, era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna e era tio de Sandy e Junior. Cresceu nos bastidores da música enquanto a família inteira construía o império sertanejo que encantou gerações. Com o irmão Maurício, formou a dupla que ganhou espaço nos anos 80, revezando baixo, backing, estrada e suor, sempre sustentando o show enquanto o país aprendia a cantar junto.
Hoje, o sertanejo está desmontado. A família está em choque. Os fãs estão atordoados. E nós aqui, simplesmente passados com a forma abrupta, violenta e injusta com que o destino decidiu virar a página.