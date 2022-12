Mônica Martelli se emociona ao falar sobre sua amizade com Paulo Gustavo: “Paulo Gustavo foi definitivamente um encontro”

A atriz fala sobre o ator durante o seu depoimento para o documentário “Filho da Mãe”, que foi feito em homenagem a ele.

Além de muitos artistas, milhões de outras pessoas foram vítimas fatais do vírus do Covid-19 e todas elas merecem o máximo de respeito possível, porém, nacionalmente, uma das vítimas que mais comoveu a população brasileira foi a morte do ator e humorista Paulo Gustavo.

Além de todo o seu talento na frente das telinhas, Paulo tinha um jeito único de incentivar, motivar, alegrar e representar cada um de nós em seus trabalhos, o que lhe deixava cada vez mais humano, e pertencente às nossas próprias famílias.

Como forma de homenagear esse grande artista, recentemente a Prime Vídeo lançou o documentário “Filho da Mãe”, onde é possível ver um pouco da vida de Paulo em seus últimos projetos.

Este documentário traz a presença de algumas das pessoas mais importantes na vida do ator, que fazem alguns relatos sobre quem ele era e sobre a sua relação com o mundo. Dentre esses depoimentos, um que com certeza chamou bastante atenção foi o da atriz Mônica Martelli, que ao falar sobre Paulo não segurou as emoções e as lágrimas rolaram.

Seu depoimento foi gravado na praia, cenário da última cena de seu último trabalho com Paulo,“Os Homens São De Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou”, onde ela relembrou momentos felizes ao lado do ator e fez uma linda declaração.

“Eu acho que a gente se apaixona pelos nossos amigos, e tem pessoas na vida … (choro)… Tem pessoas na vida, que a gente esbarra e tem pessoas que a gente encontra. Paulo Gustavo foi um encontro, definitivamente foi um encontro”, finalizou a atriz.