Modelo brasileira está grávida de Neymar

Segundo o jornalista, o camisa 10 da seleção brasileira se envolveu com a modelo durante a recuperação da sua lesão no joelho.

Amores, como contei para vocês há pouco, a influenciadora Jamili Lima garantiu que não está grávida do jogador de futebol Neymar, porém, ao que tudo indica, outra mulher está. De acordo com meu querido amigo Leo Dias, Neymar realmente será pai pela terceira vez.

De acordo com ele, a mãe do terceiro herdeiro do jogador é uma modelo brasileira, que está com três meses de gravidez e que lhe deu a notícia através do whatsapp, com que ele viveu um affair durante a recuperação da sua lesão no joelho.

Vale ressaltar que o fim de seu relacionamento com a sua ex-noiva e mãe de sua filha Mavie, a influenciadora Bruna Biancardi, só foi definitivamente anunciado no início de dezembro.