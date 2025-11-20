Miss Jamaica despenca do palco do Miss Universo e se recupera bem.

A noite em Bangkok, que prometia glamour absoluto, virou um plot twist digno das maiores novelas. Estou atônica, até agora, amadas! Durante o desfile de gala do Miss Universo 2025, a Dra. Gabrielle Henry, Miss Jamaica, surgiu impecável num vestido laranja que parecia acender o palco. Era elegância pura, verticalidade, firmeza, até que o mundo deu uma girada.

Em um passo em falso na beiradinha da passarela, a miss simplesmente despencou para fora do palco, numa queda que fez a plateia interromper a respiração. O silêncio que tomou a arena era quase palpável, daqueles que anunciam que algo sério aconteceu.

A imagem da queda viralizou em segundos, explodindo nas redes sociais enquanto a equipe de apoio corria para socorrê-la. A Miss Jamaica foi retirada em uma maca e levada diretamente ao hospital Paolo Rangsit para exames.

Segundo comunicado da Miss Universe Organization (MUO), Henry está estável, sofreu apenas ferimentos leves e não apresentou fraturas.(Foto: reprodução/Miss Universe/Instagram)

Depois de minutos de pânico global, a confirmação oficial chegou, nenhum osso quebrado, o estado da miss é estável, ela está sob observação e reagindo bem.

Numa edição marcada por tensões e bastidores fervendo, o tombo de Gabrielle virou a metáfora da noite: a prova de que, até no palco mais preparado do mundo, um milímetro separa a perfeição do colapso.

A hashtag #MissJamaica tomou conta da internet, com mensagens de apoio, vibração positiva e aquela mistura de espanto e solidariedade que só um momento ao vivo consegue provocar.

Se Gabrielle voltar ao palco… será recebida como símbolo de superação. E, se não voltar, já marcou a história do Miss Universo com uma das quedas mais comentadas da década.

Aproveitando, vou dar as minhas notas para o tombo:

Nota 1. O vestido laranja virou peça oficial do folclore da moda.

Nota 2. O salto virou o verdadeiro vilão da noite.

Nota 3. A plateia congelou como se o tempo tivesse parado.

Nota 4. O corte da transmissão demorou, o suficiente pra virar meme.

Nota 5. O vídeo explodiu nas redes em menos de 40 segundos.

Nota 6. A equipe jamaicana pediu pensamentos positivos e o mundo atendeu.

Nota 7. O concurso, já tenso, ganhou o maior susto da edição.

Nota 8. Gabrielle, oftalmologista, quase nos fez perder a visão de tanta aflição.

Nota 9. O hospital confirmou: nada grave, só observação.

Nota 10. A queda já entrou para a história dos grandes momentos do Miss Universo.