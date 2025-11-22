Michelle se manifesta sobre a prisão de Bolsonaro:” Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele” 

Gente, estou aqui renovando o meu bronze na praia do Leme e tomando o meu amado matezinho com limão, quando recebo um print da minha amiga de Santa Teresa sobre a Michele Bolsonaro.

Acontece que a ex-primeira dama finalmente rompeu o silêncio após a prisão preventiva de Bolsonaro na manhã deste sábado (22). Em um comunicado divulgado em seu perfil oficial do Instagram, Michele soltou versículos bíblicos, desceu a lenha na ” justiça humana” e relembrou o atentado sofrido pelo político na corrida eleitoral de 2018.

“Nós não vamos desistir da nossa nação. Confio na Justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta… Mas sei que o Senhor dará o Escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada, planejada para matá-lo, por um ex-militante psolista”, iniciou Michelle.

Além disso, a ex-primeira-dama comentou que Jair Bolsonaro “traz sequelas até hoje por causa desse episódio”. “Em Deus ele é forte. Ele é grande, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele”, completou ela.

Michelle não estava em casa quando Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal. Ela está em Fortaleza e era presença confirmada em um encontro do PL Mulher. A ex-primeira-dama cancelou a participação e aguarda voo para retornar a Brasília.

“Agradeço de coração a compreensão e o carinho de todos. Seguimos em oração. O Brasil precisa da nossa intercessão”, disse Michelle após cancelar participação no evento.