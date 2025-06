Michelle Bolsonaro abre queixa-crime contra piauiense que a acusou de ser “garota de programa”

Amores, estava curtindo cada detalhe paradisíaco da ilha Botinas enquanto me refrescava com um drink cosmopolitan e fofocava com as amigas. Gente, me contaram que a ex-primeira-dama foi ofendida por uma comunicadora de podcast e está a processando por difamação.

Acontece que Michelle Bolsonaro está movendo uma ação de queixa-crime contra as ofensas e difamações proferidas por Teônia Mikaelly Pereira de Souza, do podcast IEL Cast. O processo foi iniciado após a comunicadora piauiense se referir à ex-primeira-dama como “garota de programa”.

De acordo com o Portal LeoDias, o recurso foi protocolado na 2ª Vara Criminal de Teresina. A defesa da esposa de Jair Bolsonaro alega crimes de injúria e difamação, agravados pela exposição da calúnia na internet.

A defesa da ex-primeira-dama revelou que não há chance de conciliação neste processo(Wilton Junior/Estadão)

As ofensas aconteceram enquanto Teônia comparava a atual primeira-dama, Janja da Silva, com Michelle. Os cortes do podcast com os insultos foram publicados nas redes sociais entre os dias 11 e 14 de junho.

“Ela vive uma postura de uma mulher que é dama, dona da família. Ela incorporou o personagem que ela não vive”, disse Teônia em um dos vídeos.

Os representantes legais de Michelle garantiram que as declarações ofensivas são falsas e usadas para abalar sua reputação.

“As publicações foram feitas com a intenção deliberada de humilhar, utilizando termos misóginos e desconexos da realidade”, afirmou o advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa.

Sobre o processo, Bessa ressaltou que não existe chance de acordo ou conciliação entre Michelle e Teônia, e pede que a ré seja responsabilizada pelo que disse.