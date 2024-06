Michele Barros, do ‘Chega Mais’, no SBT conta que foi abusada sexualmente: “Tive problemas reativos”

Que emoção! Morri de chorar quando vi o relato de Michele Barros, apresentadora do ‘Chega Mais’, no SBT, ao contar que já foi abusada sexualmente quando era criança. A comunicadora emocionou os presentes no estúdio e disse que só foi entender a gravidade do problema quando já era maior.

“Eu fui abusada. Está tudo bem, eu nunca falei sobre esse assunto, só meu filho sabe, eu passei a tratá-lo diferente por causa disso. Sei o que é e sei que não vou esquecer, isso molda a sua vida e o seu comportamento, em relação a tudo”, iniciou.

Ela ainda completou: “Se a família fala desde cedo com a criança, fica mais fácil de saber o que é. Como eu passei, eu falava para o meu filho o tempo inteiro: ‘Não deixe tocarem nesses lugares’. É importante acender o alerta na cabeça das crianças, acontece em várias famílias e deixa marcas nas pessoas a vida toda. É um problema muito sério, é um problema gravíssimo”, ressaltou.

“Só entendi o que aconteceu quando eu já estava maior e tive alguns problemas reativos. A família tem que dizer, tem que prestar atenção aos sinais da criança”, finalizou.