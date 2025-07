Michel Teló derrete os internautas ao cantar música católica com seus filhos

Gente, estou aqui comendo uma pizza maravilhosa num lugar que acabou de inaugurar aqui no bairro, quando recebo um vídeo do Michel Teló com os filhos de uma das minhas fiéis fofoqueiras.

O sertanejo derreteu o coração de seus seguidores ao compartilhar um momento de pura fofura com seus filhos, Melinda e Teodoro, neste domingo (6). No vídeo publicado por sua esposa, Thaís Fersoza, Teló apareceu cantando uma música católica ao lado dos filhos na igreja.

Juntos, eles soltaram a voz ao lado do pai e cantaram uma música em complemento com a missa, esbanjaram fofura por conseguirem acompanhar o ritmo do sertanejo.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu: “E hoje o domingo foi ainda mais especial… Sem palavras para descrever momentos como esse… Obrigada Senhor!”