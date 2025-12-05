Metrô de São Paulo passam a funcionar 24 horas aos sábados

Genteeeee, estou arrumando minhas malas, pois, tenho que ir na festa de aniversário de uma das minhas melhores amigas em São Paulo neste final de semana, eis que a minha assistente comenta que algumas linhas do Metro de lá passará a funcionar 24 horas a partir deste sábado.

Sim, meus amores, o próprio Metrô de São Paulo se pronunciou nesta sexta-feira (5) que as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata , que são administradas pela empresa passarão a funcionar 24 horas entre sábados e domingos. Essa nova medida não inclui as linhas administradas pela iniciativa privada (linhas 5-Lilás e 4-Amarela).

De acordo com a administração do Metrô, “a iniciativa será feita em regime experimental, sempre de sábado para domingo, começando já neste dia 6/12 e seguindo por todos os fins de semana até fevereiro de 2026 neste período de avaliação”.

“O objetivo é analisar a demanda potencial, a viabilidade técnica e operacional, bem como possíveis ajustes, para atender a uma antiga demanda de passageiros e turistas que apreciam as atrações da noite paulistana, bem como os trabalhadores de estabelecimentos que funcionam nesses horários”, diz o Metrô.

Além disso, a empresa garante que essa operação 24 horas vai permitir que os passageiros embarquem e desembarquem em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata ao longo da madrugada, sem a possibilidade de transferência para as demais linhas de metrô operadas por concessionárias e trem, que estarão fechadas.

Os trens irão circular a madrugada toda, inclusive da 0h às 4h40, horário em que normalmente o serviço não funciona. Os intervalos serão entre 20 e 30 minutos entre as composições, dependendo da necessidade.

“Excepcionalmente nos trechos da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Clínicas e entre Sacomã e Vila Prudente, os trens vão operar por uma única via, nos dois sentidos (via singela). No restante da linha (Clínicas a Sacomã), bem como nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, a operação será pelas duas vias de circulação”, disse a empresa.

No caso da Linha 15-Prata,o o atendimento de madrugada será feito por ônibus gratuito do sistema PAESE neste final de semana, por conta dos testes com o trem da nova frota.

Após o período teste, a oferta será avaliada e poderá ser redimensionada para a atender a demanda do horário nos fins de semanas seguintes.

Durante a madrugada, as bilheterias estarão fechadas e o passageiro que não tem cartões Bilhete Único ou TOP poderá adquirir seus bilhetes pelas máquinas de autoatendimento, Carteira Google ou pelo WhatsApp (11 3888-2200).

Já nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, a entrada pode ser feita por meio de pagamento por aproximação, com cartões físicos de crédito e débito. Ao longo do mês de dezembro essa opção será válida também nas linhas 2-Verde e 15-Prata.