Melody vaza feat com Anitta no “De Frente com Blogueirinha” e é cortada de “Fala Quem É” por quebra de contrato

Melody achou que estava só fazendo entretenimento, mas acabou entregando o planejamento inteiro da gravadora em rede nacional. Durante a participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, na DiaTV, a cantora exibiu uma prévia de “Fala Quem É”, parceria com Anitta que também envolve Pabllo Vittar, Marina Sena e MC Danny, e que fazia parte do EP de verão “Ensaios da Anitta”. ￼

O problema é que aquela provinha exclusiva que rende corte, meme e engajamento tinha dono, data e estratégia. E não era para ter saído da gaveta naquele momento. A Universal Music Brasil, que representa a Republic Records no país e responde pelos lançamentos de Anitta, entendeu que Melody furou a fila do próprio lançamento ao divulgar a música sem autorização e “adiantou etapas fundamentais” do plano fonográfico. Resultado direto: a participação dela foi suspensa de “Fala Quem É” e o feat segue sem a voz que ela mostrou orgulhosa na entrevista. ￼

Na prática, o que era para ser o grande momento de reconciliação pop entre Anitta e Melody virou um climão de bastidor. Poucos dias antes, a própria Melody tinha contado que gravou três músicas com Anitta e que “Fala Quem É” chegaria completinha para o público em dezembro, dentro do EP carnavalesco da Poderosa. ￼ Em vez disso, o que chegou primeiro foi a bronca.

A faixa, que já aparecia nos teasers creditada a Anitta, Marina Sena, Pabllo Vittar e com a assinatura do DJ Matheus Alves na produção, agora segue sem a voz de Melody, que foi discretamente apagada do pacote oficial. ￼ A internet, claro, fez o resto: fãs de Anitta comemoraram a “punição exemplar”, fãs de Melody acusaram a gravadora de exagero e os neutrões do pop já decretaram o episódio como a nova aula gratuita de “como perder um feat em 30 segundos de vídeo”.

Por trás do bate-boca de fã-clube, o recado do mercado é bem menos glamouroso e bem mais quadrado: contrato existe, data de lançamento não é enfeite e prévia exclusiva só é exclusiva quando todo mundo envolvido assina embaixo. Quando a artista resolve mostrar antes da hora, o corte vem rápido, seco e sem dó.

Melody sai dessa história com mais um capítulo polêmico no currículo e um hit que poderia ser dela, mas agora vai tocar sem a sua voz. Para quem vive de internet, o buzz é ótimo. Para quem vive de carreira, é aquele lembrete indigesto: nenhum viral compensa a dor de cabeça de enfrentar uma gravadora irritada.