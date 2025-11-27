Melody e Juceir Jr., do “Estrela da Casa”, brilham no Digital Awards BR 2025

O Digital Awards BR, a principal celebração do mercado digital brasileiro, anunciou seus principais destaques e premiados, com grande ênfase no impacto dos artistas e criadores de conteúdo na economia criativa. O evento, que reconhece o talento e a inovação que moldam o mercado, foi realizado no São Paulo Expo, integrado ao Creator Economy Experience (CEEX).

A premiação, que celebra as empresas e personalidades que impulsionam a transformação digital, coloca os talentos musicais e de entretenimento no centro das atenções.

Fotos: Adriano Adrião / Agência Zapping

O poder da música e do entretenimento digital

No campo musical, Melody é um dos grandes destaques do Digital Awards 2025 por seu impacto e domínio nas plataformas digitais. Junto a ela, Juceir Jr., reconhecido como Hitmaker e “Estrela da Casa” (TV Globo), reforça o talento nacional que viraliza no ambiente online.

A força do entretenimento e da influência também é evidenciada com nomes aclamados: a Rainha dos Baixinhos, Xuxa (em destaque pela campanha digital do CANVA), o Youtuber Enaldinho, a apresentadora Patrícia Ramos, e as estrelas do humor Ruivo, Stefany Thais e Taimon Müller são reconhecidos por seu impacto massivo. A diversidade é celebrada com o prêmio Vovó Tiktoker (melhor idade) e o reconhecimento a Léo Picon (Prêmio Vanguarda).

Além disso, o prêmio reconhece a excelência em conteúdo nichado, como o canal infantil de sucesso global, Mundo Bita (Canal infantil no Youtube), e o conteúdo de fé com o Café com Deus Pai (Podcast).

Fotos: Adriano Adrião / Agência Zapping

Inovação e estratégia no mercado digital

O evento também coloca em evidência as empresas e profissionais que impulsionam o mercado com tecnologia e estratégia:

Cases de Mercado: Gigantes como Nubank (Case Digital) e a montadora BYD (Inovação Digital – Tecnologia em automobilismo) demonstram como a inovação se traduz em negócios.

Comunicação e Plataformas: O poder da mídia é representado pelo Pânico (Jovem Pan) na categoria Rádio e Streaming, Rede Vivax (TV Digital) e o portal R7. Plataformas essenciais como Pinterest e Youtube também são reconhecidas.

Estratégia e Educação: Líderes em educação e infoprodutos, como G4 Educação (Alfredo Soares), Leandro Ladeira (Lançamento digital), Giovanni Begossi (El Professor de Oratória / Infoproduto digital) e o estrategista digital Pedro Henrique, reforçam a importância da qualificação no setor.

Responsabilidade Social e Lifestyle: O evento celebra a responsabilidade social com o reconhecimento de ações como a Praça Digital no Sertão dos Amigos do Bem e o trabalho de Unicef (Ação Social), assim como cases de lifestyle, serviços e tendências, como PARIS 6 (Gastronomia) e Desbrava SP (Dicas de SP).

Fotos: Adriano Adrião / Agência Zapping

WHY TALKS e Cobertura Exclusiva

A grande novidade desta edição foi a conferência internacional WHY TALKS, que reuniu líderes para discutir o propósito de suas ações. A cerimônia de premiação foi apresentada por Guto Melo e Vanessa Bellini, com Direção Artística de Armando Colussi e cobertura exclusiva do portal R7.com.

Abaixo, a lista completa dos destaques e premiados que brilham na edição de 10 anos do Digital Awards BR:

Xuxa (CANVA) – Melhor Campanha Digital

Nubank – Case Digital

Melody – Música / Destaque Plataformas Digitais

Juceir Jr – Estrela da Casa / Hitmaker

Enaldinho – Youtuber (vídeo)

Patricia Ramos – Influencer / Apresentadora

Vovó Tiktoker – Influencer / Melhor Idade

Ruivo – Influencer / Humor

Stefany Thais – Influencer / Humor

Taimon Müller – Influencer / Humor

Léo Picon – Influencer / Prêmio Vanguarda

Mundo Bita – Canal Infantil no Youtube

Cafe com Deus Pai – Podcast

Podcast Ticaracatica – Rádio e Streaming (Pânico)

R7 – Portal

Rede Vivax – TV Digital (Luciano Peres)

BYD – Inovação Digital / Tecnologia em Automobilismo (Vivian Luzor)

Pinterest – Plataforma (Heitor Melo)

Youtube – Plataforma Digital (Sandra Jimenez)

G4 Educação – Educação (Alfredo Soares)

Giovanni Begossi – El Professor de Oratória / Infoproduto Digital

Pedro Henrique – Estrategista Digital / Alfinetei

Aloha Influencer – Agência de Influenciadores

Giuliana Flores – E-Commerce (CEO – Clovis Souza)

PARIS 6 – Influencer / Gastronomia (Jessica Ponte)

Desbrava SP – Influencer / Dicas de SP

The Led – Comunicação Visual Digital (Richard Albanesi)

321 Go – Franquias On Line

Scruff – App de Relacionamento (Guigo Kieras)

Unicef – Ação Social (Mayara)

Amigos do Bem – Praça Digital no Sertão (Carlo Albanesi)

Fundação Laço Rosa – Ação Social

Falaê Brasil – Escola de inglês On Line

O Digital Awards BR segue com o objetivo de promover uma noite de celebração e networking para as principais mentes criativas e inovadoras do país.

Sobre o Digital Awards BR

Criado em 2016, o Digital Awards BR tem como missão valorizar profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento do mercado digital brasileiro. A premiação abrange diversas categorias, como Marketing Digital, E-commerce, Redes Sociais, Inovação e Tecnologia, Conteúdo Digital, Mobile e aplicativos, entre outras, reconhecendo o talento e a criatividade que impulsionam o crescimento do setor.

Apresentado por Guto Melo e Vanessa Bellini, o Digital Awards 2025 conta com a Direção Artística de Armando Colussi e a cobertura do portal R7.com.

Para mais informações, acesse o site: https://www.digitalawards.com.br/