Meia-noite não espera ninguém: Lethicia Bronstein chega ao Réveillon 2026 vestindo pele, renda e poder!

Amadinhas, Lethicia Bronstein não desenha roupas. Ela escreve cartas abertas ao corpo feminino! A Midnight Collection nasce para o Réveillon 2026 como quem anuncia chegada, não como quem pede espaço. É para entrar na festa sabendo exatamente quem você é!

Nada ali é inocente. Nada é por acaso. As rendas aparecem na medida em que provocam, os bordados feitos à mão iluminam sem exagerar e as transparências conversam com a pele como se fossem cúmplices antigas. É luxo artesanal com olhar afiado, daquele que não grita, mas também não sussurra.

Vestido Body Anne. Foto: divulgação

Os tecidos deslizam. A silhueta aparece. O corpo é protagonista! Mini vestidos bordados com hot pants aparentes jogam o jogo da ousadia elegante. Vestidos curtos de laise ganham tratamento couture e viram peça de impacto. Slips misturam renda e paetê sem pedir permissão. Conjuntos de linho com corsets e camisas de chiffon entregam versatilidade para quem sabe transitar da virada ao after, do brinde ao amanhecer.

Vestido bordado Dinora. Foto: divulgação

E quando entra o hi-lo, entra com personalidade! Top de renda com jeans, porque a mulher de verdade não se fantasia de Réveillon. Ela se expressa! É sensual, é feminina, é segura. É aquela confiança que não precisa de legenda.

Vestido Body Aline. Foto: divulgação

A Midnight Collection nasce na virada, mas não termina nela. São peças pensadas para atravessar o ano, voltar ao closet, reaparecer em novas histórias. Moda com vida longa, com memória, com presença. Luxo que acompanha, não que cansa.

Conjunto Aninha. Foto: divulgação

Disponível no ateliê da Lethicia Bronstein, na Rua Oscar Freire, 441, e no e-commerce oficial da marca. E atenção, socialite esperta não dorme no ponto. É edição limitada!

Quando o relógio bater meia-noite, quem estiver vestindo Lethicia não vai apenas virar o ano. Vai marcar território!