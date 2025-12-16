Meia-noite não espera ninguém: Lethicia Bronstein chega ao Réveillon 2026 vestindo pele, renda e poder!

Amadinhas, Lethicia Bronstein não desenha roupas. Ela escreve cartas abertas ao corpo feminino! A Midnight Collection nasce para o Réveillon 2026 como quem anuncia chegada, não como quem pede espaço. É para entrar na festa sabendo exatamente quem você é!
Nada ali é inocente. Nada é por acaso. As rendas aparecem na medida em que provocam, os bordados feitos à mão iluminam sem exagerar e as transparências conversam com a pele como se fossem cúmplices antigas. É luxo artesanal com olhar afiado, daquele que não grita, mas também não sussurra.
Os tecidos deslizam. A silhueta aparece. O corpo é protagonista! Mini vestidos bordados com hot pants aparentes jogam o jogo da ousadia elegante. Vestidos curtos de laise ganham tratamento couture e viram peça de impacto. Slips misturam renda e paetê sem pedir permissão. Conjuntos de linho com corsets e camisas de chiffon entregam versatilidade para quem sabe transitar da virada ao after, do brinde ao amanhecer.
E quando entra o hi-lo, entra com personalidade! Top de renda com jeans, porque a mulher de verdade não se fantasia de Réveillon. Ela se expressa! É sensual, é feminina, é segura. É aquela confiança que não precisa de legenda.
A Midnight Collection nasce na virada, mas não termina nela. São peças pensadas para atravessar o ano, voltar ao closet, reaparecer em novas histórias. Moda com vida longa, com memória, com presença. Luxo que acompanha, não que cansa.
Disponível no ateliê da Lethicia Bronstein, na Rua Oscar Freire, 441, e no e-commerce oficial da marca. E atenção, socialite esperta não dorme no ponto. É edição limitada!
Quando o relógio bater meia-noite, quem estiver vestindo Lethicia não vai apenas virar o ano. Vai marcar território!