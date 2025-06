Medalhista olímpica, Jade Barbosa anuncia que está grávida do primeiro filho

Gente, estou aqui tomando um cappuccino e comendo croissant na minha padaria favorita de Ipanema, quando minha amiga do Cosme Velho me conta um babado que quase me engasgar com o meu lanchinho.

Acontece que tem bebê a caminho no mundo da ginástica olímpica, meus amores. Na tarde deste domingo (1º), a Jade Barbosa anunciou que está grávida pela primeira vez através de suas redes sociais.

“A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes!”, escreveu a atleta.

No vídeo, ela aparece mostrando os collants utilizados nas últimas temporadas até que 2025 é representado por uma peça infantil. Neste momento, o marido da ginasta aparece com imagens da ultrassonografia.

Medalhista de bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024, Jade Barbosa é casada com Leandro Fontanesi desde setembro do ano passado e eles começaram a namorar em 2019.