“Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando”, dispara Gracyanne

Gracyanne e Belo colocaram um fim no relacionamento, mas a musa fitness contou detalhes e se sente culpada pelo fim do casamento de longa data dos dois. Em suas redes sociais, ela detalhou que se sente culpada por outros fatores que levaram o casal a se separar. Vale ressaltar que as más línguas falam em traição. Será?

“Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar. Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir um pouco do que você quer, para o que vocês querem”, contou a musa.

Ainda respondendo alguns internautas, Gracy ainda disse que irá se pronunciar oficialmente sobre o término para esclarecer todos os rumores acerca da separação, incluindo os boatos de traição.”Vou falar sim, porque, infelizmente, se tornaram um circo. Muita inverdade, eu nunca corri de nada e não será agora”, disse a famosa, que afirma não ter sido infiel a Belo.