“Me chamou de vagabunda!”, Lidi Lisboa expõe fim conturbado com Shia Phoenix e revela agressões verbais

A atriz Lidi Lisboa — nossa eterna peoa de A Fazenda 20 — soltou o verbo e abriu o coração sobre o término explosivo com o ator Shia Phoenix! E olha… foi tiro, porrada e MUITO verbo nos Stories!

Lidi confirmou que está solteiríssima, mas o que ninguém esperava era a chuva de revelações pesadas que vieram junto com esse anúncio:

“Vou dizer uma coisa muito rápida. É o seguinte: eu e Shia não somos mais um casal, graças a Deus. Eu estava muito infeliz, vivendo uma relação muito tóxica. Ele é muito tóxico, talvez eu também seja tóxica”, declarou ela, visivelmente abalada.

Mas a bomba mesmo veio quando ela revelou ter sido agredida verbalmente pelo ex.

“Esse cara me agrediu verbalmente. Ele sabe que eu tinha uma coisa com ‘vagabunda’ e me chamou de vagabunda”, contou. E não parou por aí! A atriz fez questão de narrar como era o clima pesado da relação:

“Era eu olhar pra ele, e ele [dizia]: ‘O quê que tá olhando? Tá me julgando?’. Eu só estava te olhando, te paquerando”, desabafou.

Lidi ainda falou sobre os episódios em que era taxada de “maluca” por questionar o parceiro:

“Eu era maluca e precisava de terapia”, disse, indignada, ao relembrar quando perguntou sobre uma curtida suspeita numa foto alheia — e foi completamente invalidada.

Mas segura que vem rajada! Ao tentar conversar com Shia por telefone, Lidi disse que ele simplesmente desligou na cara dela. E foi aí que ela soltou os cachorros:

“Ele é fraco, corno, filho da put. Desejo tudo de bom para você, desejo que você se fod, se exploda”**, disparou, ainda insinuando que o ator já estaria envolvido com outra mulher.

Pra quem não lembra, o casal era fortíssimo candidato à sétima temporada do reality Power Couple Brasil. Estavam com contrato quase fechado com a Record — até que o rompimento às vésperas da assinatura jogou tudo pelos ares!

Antes da treta, o casal parecia ter química e até venceu a segunda temporada do reality Casais em Apuros, do Hora do Faro, em maio de 2023, faturando R$ 50 mil. A relação foi oficializada naquele mesmo mês, com direito a fotos apaixonadas nas redes.

E Shia? Antes de Lidi, ele já tinha feito a fila andar com nomes de peso como Antonia Fontenelle e a ex-BBB Gyselle Soares. Agora, está na boca do furacão após essas declarações fortes da atriz — que, aliás, deletou os vídeos depois, mas o babado já tava feito!

Enquanto isso, fãs pedem apoio à Lidi nas redes e levantam a bandeira do amor-próprio: “Graças a Deus ela se livrou!”. E a gente diz o mesmo! Voa, Lidi! Que o próximo capítulo da sua vida venha com leveza, paz… e zero toxicidade!