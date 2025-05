MC Ryan é detido após dar “cavalo de pau” em estádio com Lamborghini

Amigas, estou aqui comendo alguns mini pastéis no meu boteco favorito de Santa Teresa e tomando uma bela caipirinha, quando uma das minhas fofoqueiras aparece no grupo com um vídeo do MC Ryan.

Acontece que o funkeirofoi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (10/5), na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, depois de danificado o gramado do Estádio Barão da Serra Negra fazendo manobras perigosas com uma Lamborghini. Ryan deu alguns “cavalos de pau” dentro do estádio antes de se apresentar no local na noite dessa sexta-feira (9).

O estádio é considerado um patrimônio da cidade de Piracicaba. Nos registros, é possível ver os estragos que o carro de luxo deixou no gramado, que é utilizado pelo clube XV de Piracicaba.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo contratante do evento, e os agentes levaram o artista para o 1º Distrito Policial, no centro da cidade, para prestar esclarecimentos.

Em entrevista, o delegado André de França comunicou que o cantor poderá ser responsabilizado tanto na esfera civil como na criminal. O caso foi registrado como dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem na Delegacia Seccional de Piracicaba.

“Aqui a gente analisa seriamente o que aconteceu, principalmente porque envolveu um patrimônio público que é um ícone da cidade de Piracicaba. Vamos dar continuidade às investigações para buscar mais elementos probatórios. Ao final, além da esfera criminal, ele pode ser responsabilizado civilmente no inquérito policial pelos danos provocados no estádio”, disse o delegado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelou que o cantor tentou fugir assim que foi informado pela produtora do evento que precisaria arcar com os custos do dano.

Através de um vídeo publicado em suas redes sociais, o famoso comentou sobre o caso enquanto estava detido na delegacia. Ele admitiu ter feito as manobras, afirmando que a ação não ofereceu risco para ninguém.

“Tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá”, disse o cantor.

Ryan disse que o contratante do evento chamou a polícia após ele subir ao palco para se apresentar, dizendo que o gramado havia sido danificado. Segundo o MC, o contratante teria inicialmente pedido R$ 1 milhão de indenização pelos danos. Após negociação, o valor teria sido reduzido para R$ 70 mil, dos quais R$ 20 mil foram pagos.

“Mandamos R$ 20 mil, mas o restante não foi possível por causa do horário do Pix”, disse.