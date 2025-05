MC Poze do Rodo é preso em operação contra o Comando Vermelho

O mundo do funk amanheceu em choque nesta quinta-feira (29/5)! O polêmico MC Poze do Rodo foi preso em sua mansão no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, numa operação fulminante da Polícia Civil. O motivo? Segundo as autoridades, o cantor estaria envolvido até o pescoço com a famigerada facção criminosa Comando Vermelho (CV), além de ser acusado de fazer apologia ao crime nos palcos e nas letras!

As investigações apontam que Poze só se apresenta em áreas dominadas pelo CV, sempre com um “esquemão” pesado: traficantes armados com fuzis garantem a segurança dos eventos, transformando os bailes em verdadeiros redutos do crime organizado.

E não para por aí! A polícia revelou que as músicas cantadas por ele fazem uma “clara apologia” ao tráfico de drogas, incentivam o uso ilegal de armas de fogo e ainda incitam confrontos violentos entre facções rivais — tragicamente, isso acaba gerando vítimas inocentes. Um dos episódios mais chocantes aconteceu no dia 19 de maio, quando MC Poze fez um show na Cidade de Deus, ladeado de criminosos fortemente armados. Horas depois, o policial civil José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), acabou morto durante uma operação na mesma comunidade.

A prisão do cantor foi autorizada pela Justiça com base em um mandado de prisão temporária, após a polícia reunir indícios de que os shows são financiados pela facção, alimentando o tráfico e fortalecendo financeiramente o Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, a atuação do cantor ultrapassa os limites da liberdade artística e de expressão, configurando crimes graves, como apologia ao crime e associação ao tráfico.

As investigações seguem a todo vapor! O objetivo agora é descobrir quem mais está por trás dessa engrenagem criminosa e quais os financiadores diretos dos eventos.

O caso segue causando um verdadeiro rebuliço no meio artístico e jurídico… E aí, será que vem mais prisões por aí?