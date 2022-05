Olha ela: Namorado de Mc Mirella faz barulho na internet e gera curiosidade

Cantora se separou de Dynho e mirou no youtuber australiano Harry Jowsey

A internet não fala de outra coisa se não o relacionamento de Mc Mirella com o australiano Harry Jowsey. Não faz muito tempo que os dois foram vistos pelas ruas de Los Angeles, mas agora em vídeo a curiosidade da internet aumenta.

O vídeo em questão foi publicado na conta oficial do youtuber no Tik Tok e mostra o quanto a mc é pequena ao lado do seu novo namorado.

A diferença de altura kkkk

Tou achando fofinho os dois 🤩



Sortudo é o Harry que tá dando uns pegas na boazuda da MC Mirella 😅pic.twitter.com/p3jDBvsD1F — Cheell 👢❤️‍🔥🦊🧸 (@Cheell20) May 2, 2022

O fato levou a internet a loucura, porque além de serem um casal muito lindo, alguns internautas começaram a questionar sua sexualidade e alguns até investiram no ditado “se Deus fez é porque cabe”.

MANO A MC MIRELLA E O HARRY….

esse casal me faz questionar minha sexualidade PESADAMENTE.



(que é dynho perto do harry meopai) pic.twitter.com/coPO2wYhAB — 𝐋𝖚𝖈. 🐉 (@itsluphie) April 28, 2022

De acordo com o site internacional Pop Buzz, Harry tem 1,96 de altura. Afe, que sabor! E no Youtube o gato possui mais de 187 mil inscritos.

É importante frisar que a conta da gata ainda está ativa no Only Fans, e não seria nada mau se a gente tivesse acesso a um conteúdo exclusivo dos dois. Aloca, mas a curiosidade está matando a fofoqueira aqui, e posso dizer que não só eu.