MC Loma perde a paciência com internautas que perguntam sobre o pai de sua filha

Desde o início de sua gravidez, a cantora deixou claro que não revelaria quem é o pai de Melanie.

Tem gente que não tem um pingo de senso, né? A jovem funkeira e recém mamãe, MC Loma abriu em seu instagram uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores, mas no fim das contas ela acabou se estressando.

A influenciadora ficou enfurecida com a quantidade de perguntas a respeito da paternidade de sua pequena Melanie, que nasceu no dia 9 de setembro. “Postei a caixinha e só pergunta ‘e o pai de Melanie?’, ‘E o genitor de Melanie?’, ‘O que o genitor achou quando viu Melanie? ’Ele não achou nada não, ele tem que achar nada não! Eu fiz com o dedo essa menina. Foi inseminação, pra vocês parar. Sempre falei que não ia falar do pai de Melanie aqui, vocês ainda insistem!”.

A cantora, que desde a sua gestação deixou claro que não falaria sobre o assunto publicamente, ressalta que não é por ser uma pessoa pública que ela tem a obrigação de expor tudo o que as pessoas querem. “Não é porque sou uma pessoa pública que eu tenho que falar tudo sobre a minha vida. Não estou a fim de falar quem é o pai do meu filho e pronto. Não vou falar. […] Vão procurar o que fazer. Só fica na internet fuçando a vida dos outros. Deus me livre. Agrega o que na vida de vocês? Vai trabalhar! Vai fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus”.

Loma ainda desabafou: “Coloquei uma caixinha de perguntas para responder todas as dúvidas de vocês. E muitas perguntas foram de mulher, o pior é isso, pô. Um tanto de mulher perguntando quem é o pai. Isso vai agregar o que na sua vida? É tu que vai assumir? Pagar as despesas? Pagar leite, fraldas, cuidar? Limpar cocô, xixi.