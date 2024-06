MC Daniel surge chorando e faz desabafo: “O maior desafio da minha vida”

Mc Daniel foi eliminado do Dança dos Famosos e decidiu fazer um vídeo sobre o seu placar baixo por conta de dificuldades na coreografia. Mais tarde, ele publicou em seu perfil nas redes sociais sua reação nos bastidores do programa.

“Hoje, com muita gratidão e tristeza, me despeço do Dança dos Famosos. Quero agradecer a todos que fizeram parte disso, foi a melhor experiência da minha vida! Principalmente, Paula Santos [sua professora]. Te amo, preta, me desculpa!”, iniciou ele.

Que completou: “Conheci pessoas incríveis, amizades verdadeiras, me superei, sorri, chorei, furei a bolha de vez, levei a bandeira do funk para TV em horário nobre, quebrando preconceito, levei amigos, família e, o principal, falei de Deus e família sempre que pude. Sem dúvidas, o maior desafio da minha vida e o mais incrível”.