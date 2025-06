Maurício Mattar desabafa sobre bipolaridade: “Como já me conheço, eu vigio”

Amores, estou na cobertura do Copacabana Palace me bronzeando em uma espreguiçadeira confortável e babadeira. Então, decidi bebericar alguns drinks em uma taça de cristal e registrar o momento nos stories. Eis que, ao abrir o Instagram, vejo um queridíssimo artista comentando sobre os perrengues emocionais de um distúrbio que lida há mais de uma década.

Acontece que o ator e cantor Maurício Mattar, de 61 anos, rompeu o silêncio sobre o caso de bipolaridade que foi diagnosticado em 2011. Em entrevista ao programa ‘Companhia Certa’, da RedeTV, o artista comentou como tem enfrentado o distúrbio que oscila seu humor.

Em bate-papo com Ronnie Von, de 80 anos, Mattar comoveu os telespectadores ao revelar como reagiu ao ser comunicado sobre a condição: “Sempre fui mais quieto, reservado, e isso me tirou um pouco do centro”, contou.

O artista contou que o distúrbio emocional lhe deu má fama de ‘briguento’ nos bastidores (Reprodução/Instagram)

Em entrevistas recentes, o ator chegou a afirmar que o distúrbio de humor trouxe consequências para sua vida pessoal e profissional, e confessou como lida com o transtorno.

“A bipolaridade é uma oscilação de humor causada pela falta de algo químico. Hoje, como já me conheço, eu vigio. Quando percebo que estou um pouco alterado, fico quieto, seguro o leão”, reforçou o músico.

Antes de ser diagnosticado com a condição, Maurício Mattar era visto como um homem de temperamento difícil, que acumulava desafetos e tinha fama de briguento. No entanto, as desavenças que lhe deram má fama nos bastidores eram apenas sintomas da bipolaridade.

Amores, será que após o diagnóstico, ele conseguiu fazer as pazes com os 'desafetos' pessoais e profissionais?