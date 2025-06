Matheus, da dupla Matheus & Kauan, detona artistas que estão gravando suas composições sem autorização

MEU DEUS! O mundo sertanejo foi sacudido na noite desta quarta-feira (4/6), quando Matheus, da icônica dupla Matheus & Kauan, resolveu abrir o coração e rasgou o verbo nos stories do Instagram! O cantor soltou o verbo sobre um bafão que está rolando nos bastidores: artistas estariam gravando suas músicas sem pedir nem um “alô”!

Indignado, Matheus mandou a real: “Eu estou vendo aqui um monte de gente gravando essa música que eu postei agora, ‘Nossa Praia’, mas engraçado que eu sou o compositor da música e ninguém nunca falou comigo para gravar a música para soltar no Instagram, para soltar não sei onde, que loucura né? Que tempos a gente vive, que loucura, não somos donos de mais nada, nem do que é nosso”, disparou, sem papas na língua!

O cantor explicou que ficou balançado se falava ou não, mas decidiu: “É um assunto muito chato e delicado, pensei em nem fazer esse vídeo aqui, mas achei necessário para fazer Justiça em nome de todos os compositores que vivem disso diariamente.”

E não parou por aí! Ele fez questão de reforçar a importância da composição: “A composição é a alma da música, não é só uma melodia ali jogada ao vento, acho que tem a ver com o sentimento, com o trabalho, com história, e eu fico muito triste em ver um colega de profissão usar de algo tão íntimo, criado com tanto cuidado, como se fosse dele.” Que tiro!

Com um apelo sincero, Matheus pediu mais respeito: “Espero que isso fique de alerta para que esse tipo de atitude não se repita no nosso meio… A música precisa de mais respeito, os compositores também, porque é um trabalho muito suado. Então coloca a mãozinha na consciência, porque vocês não precisam disso, vocês têm muito talento.”

E para quem acha que ele está só de “mimimi”, ele foi direto: “Não estou falando sobre essa música em si… O que me pega não é a pessoa gravar ou deixar de gravar… é a pessoa se apropriar de algo que não é deles, entendeu? Isso para mim tem um outro nome…” EITAAAAA!

Apesar do climão, ele fez questão de dizer que gosta dos colegas: “Eu gosto de todos eles como artistas… Mas eu estaria indo contra tudo que eu acredito na música se eu não me posicionasse dessa forma…”

No final, ele deixou bem claro que a briga não é só por ele, mas por todos os compositores: “Quando eu defendo uma causa como essa, não é por mim… Mas eu penso nos compositores que vivem exclusivamente disso…”.

O recado foi dado, hein? Será que os envolvidos vão responder? Aguardemos os próximos capítulos dessa novela sertaneja!