MasterChef aos domingos na Band

Amores, estava participando de um cursinho babadeiro de culinária francesa, com um chef nativo. Eis que uma colega comentou que seu marido vai participar da nova temporada do MasterChef. Gente, quando ela disse aquilo, eu mal consegui disfarçar a animação. Meu bem, já quero estar na próxima edição!

Bem, segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, a nova temporada do reality culinário MasterChef, que estreia no dia 27 de maio, da Band, será exibido durante as noites de terça-feira e reprisado nas tardes de domingo.

Vaquer revelou que o grande vencedor da nova edição será premiado com R$ 500 mil, o maior valor da história do MasterChef Brasil.

Com a reexibição dos episódios da competição gastronômica aos domingos, a Band busca medir forças com as programações líderes em audiência da concorrência.

De acordo com o colunista, a transmissão dominical será das 16h às 18h, horário exato em que vão ao ar: o futebol da Globo, o gameshow de sucesso ‘Acerte ou Caia’, da Record, e o tradicional Domingo Legal, do SBT.

A nova temporada de MasterChef estreia no dia 27 de maio, na Band

O jornalista relembrou que em 2019, o reality culinário trocou as noites de terça pelas noites de domingo durante a ‘nova’ fase de exibição, e assim, competir com a audiência de um programa humorístico que fazia sucesso na RedeTV!.

Vaquer também ressaltou que, a próxima temporada, será a primeira, sem a presença da apresentadora Ana Paula Padrão, que rescindiu o contrato com a emissora paulista. E com a saída da jornalista, a produção do programa optou por adotar um novo formato apenas com os três jurados.

Assim como nas edições anteriores, a atração gastronômica será transmitida no YouTube, no canal fechado Discovery Home & Health e na plataforma de streaming Max.

Amores, já estou contando os dias para participar da próxima edição!