Marvvila e Ivete Sangalo unem forças e entregam um hino feminino de respeito: “Você Não Vai Sofrer”

Apaixonada aqui, parece que tem dupla unindo gerações, timbres icônicos e aquele tempero que só as mulheres poderosas sabem dar, Marvvila e Ivete Sangalo chegam com a faixa “Você Não Vai Sofrer”, uma mistura de swing, emoção, empoderamento e safadeza elegante no ponto certo. O single chega às plataformas no dia 19 de novembro, celebrando a força feminina no pagode e abrindo mais uma fase do projeto “Só Vamo na Ilha Itanhangá”.

E olha… a parceria nasceu do jeitinho que o povo AMA: espontânea, natural e com faísca instantânea. Marvvila, fã assumida da baiana desde a adolescência, fez o convite diretamente e Ivete, rainha que é, aceitou de imediato.

O encontro ganhou corpo no palco da última edição do “Só Vamo na Ilha Itanhangá”, no Rio, quando Ivete simplesmente surgiu, deslumbrante e poderosa, arrancando gritos de um público que não esperava por esse momento histórico.

A música carrega versos de autoestima, superação e aquele deboche elegante que só as mulheres fortes sabem usar. É leve, é gostosa, é um hino de cura amorosa pra quem ainda tá remoendo histórias que já deveriam ter sido bloqueadas faz tempo. Tem frase pra viralizar em status, story, legenda e tudo mais:

“Mesmo que eu faça força pra te provocar Indo nos lugares que eu curte frequentar / Mesmo que eu passe com alguém na sua frente / Você não vai sofrer / Deixa que eu faço isso por você.”

Unindo gerações e vozes marcantes da música nacional, Marvvila e Ivete Sangalo apresentam ao público “Você Não Vai Sofrer”. (Foto: divulgação)

A própria Marvvila entregou o sentimento com classe: “Cantar com Ivete é um sonho realizado. Ela é uma inspiração como mulher, artista e força da música. Essa canção é feita de luz, mas também de liberdade e é essa energia que quero transmitir”, contou.

Assinada por Léo Menezes, Delao, Luis Fortes e Cezza, a faixa une o pagode contemporâneo com a música popular brasileira de um jeito sofisticado, moderno e extremamente feminino. Para completar o impacto, o lançamento chega com clipe oficial no canal da Marvvila no YouTube, udaqueles que vão direto pra aba “em alta”.

Prepare-se, porque esse lançamento não vem pra brincar. Vem pra marcar território, levantar autoestima e colocar a mulherada no lugar mais alto do pódio musical.