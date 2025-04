Marina Sena quebra o silêncio sobre briga que se envolveu em setembro: “Brigar nunca foi uma coisa minha”

Quem me conhece sabe? Amores, nem todo mundo tem sangue de barata para aguentar piadinhas sobre relacionamentos, né? E a queridíssima Marina Sena que o diga. Vocês lembram que a diva se envolveu em uma briga com uma mulher durante um show? Pois bem, Marina concedeu uma entrevista afirmando que é raro se meter em confusão, pois preza pelo diálogo.

Acontece que, a cantora Marina Sena quebrou o silêncio em relação à briga que se envolveu no show do The Weeknd, em setembro do ano passado. Em entrevista à revista Quem, a artista comentou que, geralmente, é tranquila e que não revida provocações, e ressaltou que aquela foi a primeira vez em que perdeu o controle.

“É muito raro me tirar do sério, mas a falta de noção me tira, as coisas ultrapassam o limite. Mas, na real, acho que nem isso me tira do sério. Eu não lembro de outro momento, por exemplo, que eu tenha saído do sério assim, porque eu sou uma pessoa firme e exigente com minhas posições”, salientou a cantora.

Juliano Floss e Marina Sena durante um evento (Lucas Ramos/BrazilNews)

Na ocasião, Marina estava com o namorado, Juliano Floss, quando foi questionada, por uma mulher, sobre a ex-companheira de Floss, Vivi Wanderley: “Cadê a Vivi?”, perguntou a desconhecida.

Furiosa com o deboche, a cantora partiu para cima da mulher, empurrando e jogando água sobre ela, iniciando a confusão.

“Se eu não gosto de uma coisa, não vou falar que gosto só para agradar”, disparou.

Sobre a perda de controle, ela relatou: “Sou uma pessoa direta com meus limites e, com a maturidade, esses limites ficam cada vez mais visíveis para mim. Eu consigo cada vez mais me colocar, mas não saio do sério.”

E finalizou: “Se perguntar para qualquer pessoa que me conheça desde quando eu nasci, elas vão falar que nunca me viram sair do sério, porque eu gosto de debater, conversar, dialogar… mas brigar nunca foi uma coisa minha.”