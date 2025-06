Marina Sena é destaque na plataforma global Spotify for Artists

A fala da artista se conecta a dados divulgados recentemente na nova edição do relatório Loud&Clear , que apontam um marco importante: artistas brasileiros geraram R$ 1,6 bilhão no Spotify em 2024 — um crescimento de 31% em relação ao ano anterior, o maior já registrado pela plataforma no país.

O embalo do cenário musical brasileira, chega num momento especial da carreira de Marina Sena:

🎧 Seu novo álbum Coisas Naturais já acumula mais de 79 milhões de streams no Spotify desde o lançamento;

no Spotify desde o lançamento; 🌎 A cantora já figurou no top 10 da parada de álbuns do Spotify Top Albums Debut Global;

da parada de álbuns do Spotify Top Albums Debut Global; 🗞️ Destaque no The New York Times com o single Numa Ilha, aclamado como “suave, sincopado e cheio de contentamento”;

🔊 5 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

“É muito importante para qualquer cultura se sentir confortável e visto. Todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer ser compreendido”, comentou Marina Sena em um depoimento que reflete tanto sua experiência pessoal quanto um contexto mais amplo da indústria musical brasileira.

Pra compartilhar:

Sobre o Spotify

Desde o seu lançamento em 2008, o Spotify revolucionou a forma de ouvir música. Nossa entrada no mundo dos podcasts trouxe inovação e uma nova geração de ouvintes para o meio. Em 2022, demos o próximo passo, entrando no mercado de audiolivros, que cresce rapidamente – continuando a moldar o futuro do áudio. Hoje, mais ouvintes do que nunca podem descobrir, gerenciar e aproveitar mais de 100 milhões de faixas, 7 milhões de títulos de podcasts e 350.000 audiolivros à la carte no Spotify. Somos o serviço de streaming de áudio por assinatura mais popular do mundo, com mais de 678 milhões de usuários, incluindo 268 milhões de assinantes em mais de 180 mercados.