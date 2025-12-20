Maria Melilo leva carinho e presentes a crianças do GRAACC em visita de Natal

Vestida de Mamãe Noel, a modelo e atriz dedicou a manhã às crianças em tratamento contra o câncer, distribuindo presentes, sorrisos e momentos de afeto.

A ação faz parte de uma iniciativa que Maria mantém desde 2011, ano em que venceu o Big Brother Brasil e também superou um câncer. Desde então, a artista transformou datas comemorativas em oportunidades de estar próxima de crianças que enfrentam desafios semelhantes aos que ela própria já viveu.

Foto: Divulgação

Durante a visita, Maria conversou com pacientes e familiares, participou de atividades e reforçou a importância do acolhimento emocional no processo de tratamento. A presença da artista trouxe leveza ao ambiente hospitalar e emocionou equipes e voluntários da instituição.

A ação solidária reforça o compromisso de Maria Melilo com causas sociais e com a promoção de esperança, especialmente em períodos simbólicos como o Natal.