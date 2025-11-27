Maria Gadú se diz arrependida de namoro com Luiza Possi em meio a vídeo bíblico associado a Bolsonaro

Amados, estou aqui tremendo de nervosa, a novela da vez na música brasileira mistura fé, política, ex-marido indignado e ex-namorada magoada. Tudo começou quando Luiza Possi publicou nas redes um desabafo intensamente religioso falando de injustiças, medo e gente que “age como rei”, justamente na esteira da prisão de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de cadeia. O vídeo, cheio de referências bíblicas e de discurso sobre livramento divino, foi imediatamente lido por parte da internet como um lamento pela situação do ex-presidente e um recado sobre o momento político do país.

Sem citar nomes, Luiza falou em pessoas que se comportam como se tivessem mais poder do que Deus e em “bem que continua sendo bem, mesmo quando todo mundo está agindo mal”, reforçando que sua força vem da Bíblia e da fé em um livramento maior. Os portais rapidamente traduziram o sermão em manchete: desabafo com “tom político” e “associado à prisão de Bolsonaro”, descrevendo uma Luiza possessa com o rumo do país e pedindo intervenção divina para tempos “injustos” e sufocantes. ￼

Socorro!!!

A reação foi instantânea. Enquanto parte do público aplaudiu o discurso de fé, outra parte acusou a cantora de vestir a camisa do bolsonarismo e de usar a Bíblia como escudo para defender o ex-presidente.

Quem também não engoliu bem o sermão foi Pedro Neschling, ex-marido de Luiza. O ator e escritor recorreu ao X (antigo Twitter) para soltar um textão daqueles que vêm sem marcar @, mas com endereço certo. Em um primeiro post, disparou que estava tudo “bizarro” e “maluquice pura”. Em seguida, aprofundou: disse que mudar faz parte da vida, que amadurecer é ótimo, mas que algumas pessoas parecem ter “sofrido lobotomia” e se tornaram irreconhecíveis. A internet não teve dúvidas: era indireta com nome, sobrenome e discografia. ￼

Só que a reviravolta mais explosiva ainda estava por vir e veio assinada por Maria Gadú. Em um comentário no vídeo polêmico de Luiza, a cantora deixou o Brasil inteiro de queixo caído ao revelar, sem rodeios, que as duas já viveram um namoro. Gadú escreveu exaltando Deus, pedindo orações, falando em pecados e “mentiras que você dizia que eram mentira”, para então cravar que “o tempo que namoramos foi um erro” e desejar que o passado as abandone. ￼

Traduzindo do gospel-indignado para o português direto: além de confirmar um romance que sempre circulou como boato, Gadú sugere que Luiza teria negado essa relação ao longo dos anos. E aí a bomba ganha camadas históricas. Lá atrás, em 2013, Luiza já havia sido questionada sobre rumores de romance com a colega e, na época, declarou à imprensa que, se tivesse rolado algo, assumiria, e que apenas enfrentava preconceito por andar perto de outra mulher. ￼

Luisa Possi no X (Twitter)

Agora, com o comentário público de Gadú em plena era dos prints eternos, o passado volta como caminhão desgovernado. sim, a revelação de Gadú confirma um “namoro secreto” e que, na visão dela, esse capítulo da vida foi um erro embalado por mentiras. ￼

As redes, claro, fizeram o que sabem fazer de melhor: vasculharam arquivos, resgataram fotos antigas das duas juntas, memes começaram a pipocar com a frase “meu erro” e timelines se dividiram entre quem apoia Gadú, quem defende Luiza e quem só está com a pipoca na mão vendo a treta misturar política, religião e vida amorosa. Sites de entretenimento descrevem a reação como uma verdadeira “enxurrada de críticas” à dona de “Além do Arco-Íris”, que agora recebe fogo cruzado de fãs, de ex-marido e de ex-namorada em tempo real. ￼

Enquanto isso, a vida oficial de Luiza segue em outro tom: ela é casada desde 2017 com o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos, e vinha se apresentando recentemente como uma mulher focada na família, na carreira e na espiritualidade, falando em encontros com Deus e em milagres que “não são metáfora”. ￼ A guinada pública rumo a um discurso mais conservador, porém, agora é lida por muitos como rompimento com a Luiza de outros tempos, aquela que, na memória de Pedro Neschling, virou alguém “que ele não reconhece mais”. ￼

Pedro Neschling, que foi casado com Luiza Possi por cerca de 2 anos, soltou no Twitter uma semidireta daquelas mais cedo.

Já Maria Gadú, que nos últimos anos vinha mantendo vida pessoal discretíssima, tirou um dia para chutar o balde. Ao chamar o namoro com Luiza de erro e associar esse passado a um pacote de mentiras e pecados, ela não apenas confirma um romance nunca assumido, como também se posiciona politicamente sem precisar citar Bolsonaro uma única vez: ao se afastar dos discursos da ex, deixa claro que não quer dividir o mesmo lado da história, nem da fé, nem da política.

Resultado: em menos de 24 horas, Luiza Possi saiu de um desabafo “espiritual” para se tornar trending topic numa tempestade perfeita que mistura prisão de ex-presidente, crise de imagem, ex-marido indignado e ex-namorada arrependida, tudo embalado em versículos bíblicos. É o tipo de enredo que faria qualquer roteirista de série política corar de inveja.

Agora, o Brasil inteiro quer saber qual será o próximo capítulo: Luiza vai esclarecer se o vídeo era, de fato, sobre Bolsonaro? Vai comentar a revelação de Gadú? Vai responder às indiretas de Pedro Neschling? Por enquanto, o que se sabe é quei a cantora virou personagem central de uma das maiores bombas recentes do showbiz nacional e que, nesta temporada da vida real, a combinação de fé, política e segredos de alcova rende mais do que qualquer lançamentos de single.