Maria está com saudades do vibrador e pensa em desistir!

A moça desabafou durante a festa e Eli tentou impedi-la de desistir

Pelo jeito, Maria não vai aguentar por muito tempo o confinamento. No começo da festa desta quarta-feira, (9), a sister estava cabisbaixa e ao ser perguntada do motivo, ela disse que as músicas estavam muito tristes.

Em seguida, no banheiro, ela e Arthur Aguiar comentaram da saudade da família. “Vamos ver até quando a gente aguenta essa saudade doida”, disse o ator e ela respondeu: “E vamos ver até quando o público nos aguenta”. Depois comentou com Lina que está com saudades de ser chamada de Vitória pela família. Ela podia ganhar o anjo né?

No quarto Lollipop, ela lamentou sozinha: “Que saudade de ficar pelada! Saudades do meu vibrador e de bater uma siririca sabe?”. Menina, pelo jeito Eli não está dando conta da moça não.

E por falar nele, enquanto dançavam juntos, a atriz disse a ele que estava pensando em desistir. E o rapaz desesperado disse: “Para! Não fala isso! Para! Não fala isso! Guarda para você!”. Ih gente será?