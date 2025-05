Maria Cecília, da dupla Maria Cecília e Rodolfo, revela que já brigou com o marido antes deles entrarem no palco: “Aconteceu durante um show muito importante”

Atenção, Brasil! Neste domingo (11), a TV Globo vai colocar todo mundo pra se emocionar com o especial de Dia das Mães do programa Viver Sertanejo, comandado por ninguém menos que Daniel e uma das convidadas mais especiais do programa será a cantora Maria Cecília, da dupla Maria Cecília e Rodolfo.

Dona de uma voz inesquecível e de um coração gigante, Maria Cecília promete momentos emocionantes na atração, que vai ao ar logo após o Globo Rural. Entre músicas e conversas cheias de afeto, a artista deve abrir o coração sobre maternidade, carreira e bastidores de sua trajetória com o parceiro na vida e na música, Rodolfo.

E falando nele… foi em uma entrevista recente que ela revelou um episódio curioso do início do relacionamento com o sertanejo — uma briga nos bastidores de um dos palcos mais emblemáticos do Brasil:

“Isso aconteceu só uma vez, mas nós não éramos assumidos ainda… a gente ficava. O pior é que aconteceu durante um show muito importante em Barretos, apenas. Mas conseguimos nos resolver e isso nunca mais aconteceu. Por isso, estamos casados há tanto tempo”, contou.

Mesmo com tantos anos de estrada, Maria Cecília continua se reinventando, mas sem perder a conexão com suas raízes.

“Nossa história começou na internet, bem no começo do YouTube… Mas somos artistas de rádio. A gente tem que se adaptar, mas também saber dosar isso. É difícil porque os públicos são diferentes. Temos o pé no chão sobre o que funciona pra gente”, afirmou.

E ela não para por aí: “As pessoas esperam ligar o rádio e ouvir a gente. Só o rádio consegue chegar em lugares onde nem a internet chegou. Viajamos muito para o interior do interior e sabemos o quanto isso é verdade.”

Com toda essa bagagem, carisma e emoção, Maria Cecília promete brilhar no especial que vai celebrar as mães com muita música e histórias inspiradoras.

Fica a dica: neste domingo, 11 de maio, sintoniza na TV Globo depois do Globo Rural e prepare os lencinhos!