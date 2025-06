Mari Fernandez pede a namorada em casamento no palco e emociona fãs no São João de Aracaju

Que momento, Brasil! A cantora Mari Fernandez surpreendeu geral na noite desta quinta-feira (12/6), em pleno São João de Aracaju, com um pedido de casamento ao vivo para a namorada, Júlia Ribeiro. Com o coração na mão e a voz embargada de emoção, Mari chamou a amada ao palco e fez a pergunta que derreteu o público: “Você aceita casar comigo este ano ou no próximo?”, e é claro que Júlia disse “Claro!” sem pensar duas vezes!

“Esse é o primeiro Dia dos Namorados que a gente vai mostrar que se ama”, declarou Mari, emocionando os fãs. A cantora contou que o casal já usa alianças há dois anos, mas que queria oficializar o pedido publicamente desta vez.

Com muito bom humor, Mari ainda brincou sobre a cerimônia: “Se tiver alguém que faça uma festa dividida em cinquenta vezes, eu estou aceitando”, arrancando risos da galera.

O beijo apaixonado das duas selou o pedido sob os aplausos calorosos da plateia. Que venha esse casamento lindo!