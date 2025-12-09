Menu
Kátia Flávia
Marcos Pigossi teve que pedir desculpas ao namorado por viver um romance escondido

O ator expõe a tensão, o medo e a culpa de um amor que só podia existir nas sombras.

09/12/2025 12h45

Marco Pigossi detalha vida amorosa. Foto: Youtube/Universa

Minha filha, prepara o ventilador porque o Pigossi jogou farofa para todos os lados. Em recente entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Bento Ribeiro e Fepa Simi, o ator abriu o coração e revelou que, depois do término, precisou pedir desculpas ao ex por algo que ninguém deveria carregar: a violência emocional de amar escondido.

Pigossi contou que, na época, achavam que aquilo era proteção. Veja o nível. Não enxergavam como violência, mas como estratégia de sobrevivência. Quando o mundo te obriga a viver em modo furtivo, você normaliza o que dói. E dói muito.

Marcos conta que anos depois do fim do relacionamento, procurou o ex para pedir desculpas. Foto: Youtube/Universa

E teve cena de novela. Os dois passeando no shopping, encontravam alguém conhecido e pronto: o namorado virava fumaça social. Continuava andando como se estivesse sozinho, ignorando Pigossi como quem ignora notificação de cobrança. A tensão era tão constante que dava para cortar com garfo de plástico.

Mesmo assim, o ator fez questão de dizer que o ex foi uma pessoa incrível, importante, determinante na vida dele. Porque até os amores vividos no subterrâneo deixam lições, marcas e, às vezes, até força.

