 Marcos Mion se pronuncia sobre condenação de Leo Lins: “Prisão por piada não faz sentido”

Eita, mais uma polêmica no mundo dos famosos! Marcos Mion se pronunciou sobre a condenação do humorista Leo Lins, que pegou 8 anos e 3 meses de prisão por discursos considerados preconceituosos. Além da cadeia, o comediante também terá que pagar multa e indenização por danos morais coletivos!

Mion, que é pai de Romeo, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), um dos grupos alvo das piadas de Leo, não ficou calado e mandou a real! O apresentador lembrou que já trabalhou com Lins no extinto “Legendários”, da Record, e começou elogiando: “Eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para as minhas análises”.

MAAAAS… Não poupou críticas: “Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor”, disparou.

Mion ainda fez um comparativo com os EUA: “É uma escolha do humorista optar em infringir dor em minorias, espalhar o mal… Quem não quer ser impactado, não vai ao show. Tá no jogo”.

Mas o apresentador da Globo surpreendeu ao se posicionar contra a condenação à prisão: “Mesmo já tendo tido um embate com o Léo sobre algum texto de m*rda que ele fez sobre autismo, eu estou do lado que condenação criminal em cima de humor é um ultraje. É um absurdo”, afirmou, sem papas na língua!

E completou: “Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma ‘piada’ não faz nenhum sentido”.

Vale lembrar que essa treta não é de hoje, hein? Em 2020, Mion e Lins já tinham se estranhado publicamente, depois que o humorista fez piadas contra pessoas com TEA. Na época, Leo foi condenado a pagar R$ 44 mil por danos morais à mãe de um menino autista.

E não parou por aí! Dois anos depois, o humorista usou até um vídeo das críticas de Mion pra ilustrar o “sucesso” dos seus shows: misturou tudo — críticas, fãs, plateias lotadas — e ainda ironizou: “Hoje a fórmula é: piada + palco de humor + comediante + não faz parte do meu grupo = CRIME”.

VIXE! E aí, você concorda com Mion ou acha que o Léo passou dos limites?