Márcia Sensitiva explode: Neymar estaria ‘AMARRADÃO’ espiritualmente e precisando de “EXORCISMO já!”

Minha gente… estou desde ontem com essa BOMBA mística que fez até engasgar com o cappuccino, aqui em Viena!

Sim, Márcia Sensitiva, a diva dos signos, dos rituais, das previsões que estremecem timelines, resolveu expor que Neymar, o menino Ney, não está só numa má fase: ele estaria AMARRADO, TRANCADO e FECHADO espiritualmente, como se alguém tivesse encomendado um combo completo de caos no plano astral.

Segundo ela, não é olho gordo. Não é inveja, não é má sorte.

É TRABALHO! TRABALHO PESADO! Márcia soltou NO AR, no programa Melhor da Tarde da Band em rede nacional: “Espíritos das trevas são pagos para derrubar o Neymar! Isso é uma amarração feita por mulher! Ele precisa de EXORCISMO DE SÃO BENTO!”

Ela disse no programa que Neymar estaria ‘magiadíssimo’, caindo, levantando e quebrando de novo como se tivesse um contrato com o azar e que uma mulher teria feito um trabalho para amarrar o jogador e o efeito colateral seria esse looping infinito de perrengues, quedas, fraturas, lesões, tudo encaixando no mapa astral da bagaceira espiritual.

Marcia intensifica, exorcismo já! Márcia indica São Bento e banho espiritual pra ontem.

Márcia, emocionada, confessou que reza por Neymar: eu rezo pra ele. Ele tá amarradão, nada anda. Se não fizer exorcismo, não vai seleção, não vai nada!”

E não para: Neymar não jogou amistoso nenhum, não voltou pro Santos, o time na zona do rebaixamento, e o Mundial 2026 ficando cada vez mais distante… é de derrubar qualquer peruca. Se depender da Márcia, a solução não está no DM do Santos, mas na igreja com São Bento.